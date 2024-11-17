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17 Kas 2024 16:01

Hizbullah Medya İlişkileri Sorumlusu Afif şehit oldu

Hizbullah Medya İlişkileri Sorumlusu Afif şehit oldu

Hizbullah Medya İlişkileri Sorumlusu Muhammed Afif'in Siyonist İsrail'in hava saldırısında şehit olduğu bildirildi.

Siyonist İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik ağır bombardımanı devam ediyor.

Katar'ın El Cezire televizyonunun haberine göre, Hizbullah Hareketi Medya İlişkileri Sorumlusu Muhammed Afif'in işgal ordusunun Beyrut saldırısında şehit olduğu bildirildi.

Lübnan Baas Partisi Genel Sekreteri Ali Hicazi, Muhammed Afif'in şehit düştüğünü doğruladı.

Lübnan resmi ajansı NNA, sabah saatlerinde Hades, Şiyah ve Burc el-Baracine bölgelerine, öğle saatlerinde ise Hureyk bölgesine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Hades'e düzenlenen şiddetli hava saldırıları St. George Hastanesi çevresini hedef aldı.

News ID 1921858

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