Hizbullah Siyonist İsrail Ordusunun Deniz Kontrol Üssünü hedef aldı

Almanar'a göre, Lübnan Hizbullah Hareketi, İşgal altındaki toprakların kuzeybatı Hayfa'daki Sityla Maris üssünü hedef aldığını açıkladı. Bu üs, Siyonist Rejim İsrail'in deniz kuvvetlerinin stratejik ve deniz kontrol üssü olarak biliniyor.

Hizbullah hareketinin birinci bildirisinde şu ifadelere yer verildi: “Gazze ve Lübnan'daki direnşçi halkı savunmak doğrultusunda, Hayber Operasyonu çerçevesinde, İsrail rejiminin gerçekleştirdiği saldırılara ve katliamlara karşı bir yanıt olarak, direniş güçlerimiz, 16 Kasım 2024 cumartesi saat 10:55'te, kuzeybatı Hayfa'daki Sityla Maris üssünü hedef aldı.”

Lübnan Hizbullah'ı ayrıca İşgal altındaki Akka şehrinin kuzeyindeki Golani tugayı karargahına ve işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Yara kışlasında bulunan işgalci ordunun batı tugayı karargahına füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.