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13 Kas 2024 18:48

Hizbullah, ilk kez İsrail'in Savaş Bakanlığı'nı vurdu

Hizbullah, ilk kez İsrail'in Savaş Bakanlığı'nı vurdu

Lübnan Hizbullah Hareketi, Tel Aviv'deki İsrail Savaş Bakanlığı'nı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Arap medyasına göre; Siyonist İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ederken, Hizbullah, İsrail'e karşılık vermeyi sürdürüyor.

Hizbullah Hareketi, Tel Aviv'de İsrail'in askeri karargahını ve Savaş Bakanlığı'nı İHA ile hedef aldığını duyurdu.

Lübnan direnişinden yapılan açıklamada, başarılı operasyonda İsrail Savaş Bakanlığı'na ait Kirya üssünün hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Tel Aviv'deki İsrail'in ana kurumlarını barındıran bölgeye "patlayan İHA'larla hava saldırısı" gerçekleştirildiği belirtildi.

News ID 1921766

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