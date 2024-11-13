Hizbullah, ilk kez İsrail'in Savaş Bakanlığı'nı vurdu

Arap medyasına göre; Siyonist İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ederken, Hizbullah, İsrail'e karşılık vermeyi sürdürüyor.

Hizbullah Hareketi, Tel Aviv'de İsrail'in askeri karargahını ve Savaş Bakanlığı'nı İHA ile hedef aldığını duyurdu.

Lübnan direnişinden yapılan açıklamada, başarılı operasyonda İsrail Savaş Bakanlığı'na ait Kirya üssünün hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Tel Aviv'deki İsrail'in ana kurumlarını barındıran bölgeye "patlayan İHA'larla hava saldırısı" gerçekleştirildiği belirtildi.