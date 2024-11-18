İran Meclis Başkanı’ndan Lübnan’a başsağlığı mesajı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yayınladığı bir mesajda, Hizbullah'ın Medya İlişkileri Sorumlusu Hüseyin Muhammed Afif'in Siyonist İsrail'in hava saldırısında şehit düşmesi nedeniyle Lübnan’a başsağlığı diledi.

Galibaf’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Soykırımcı Siyonist rejimin savunmasız Filistin ve Lübnan halklarıyla yaptığı eşitsiz savaşta medya mensuplarının ve gazetecilerin katletmesinin devamında bir medya aktivisti daha şehit edildi.

Lübnan milletinin halk direnişinin sözcüsü Muhammed Afif, cesurca savaş sahnelerinde yer alarak direnişe ve Lübnan milletinin sesi oldu.”