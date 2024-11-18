İran, Hizbullah'ın medya sorumlusu Afif'in şehadetine tepki gösterdi

Beyrut'un Ra's el-Nab bölgesindeki bir binaya yapılan hava saldırısı sonucu şehit düşen Hizbullah'ın Medya İlişkileri Sorumlusu Hüseyin Muhammed Afif'i Lübnan milletinin sesi olarak tanımlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi bu terör eylemi şiddetle kınadı.

Hizbullah ve Lübnan halkına başsağlığı dileyen Bekayi "Şehit Muhammed Afif, Lübnan ve Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak için ömrünün son anlarına kadar mücadele eden, işgalci Siyonist rejimin baskı ve isyanları konusunda kamuoyunu aydınlatılması için bir semböldü." dedi.

Siyonist rejim tarafından son bir yıl içinde 200'den fazla gazetecinin öldürülmesine atıfta bulunan Bekayi, medya mensuplarına suikast, soykırım ve Filistin'in yok olma planını ilerletmek için hedefli bir suç olduğunu ve bu eylemin amacını, medya mensuplarını korkutmak ve onları Siyonist rejimin suçları hakkında haber yapmayı bırakmaya zorlamak olduğunu ifade etti.

Başta 1949 Cenevre Konvansiyonu olmak üzere uluslararası insancıl hukuka göre gazetecilere ve medya mensuplarına saldırı yasağına değinen Bekayi, Muhammed Afif ve diğer gazetecilerin Lübnan ve Gazze'de öldürülmesini savaş suçu örneği olarak değerlendirdi.

Sözcü Bekayi ayrıca Birleşmiş Milletler ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail rejiminin liderlerini yargılamak ve cezalandırmak için ciddi adımlar atmasını talep etti.

Dün Lübnan'daki Arap Sosyalist Baas Partisi Genel Sekreteri Ali Hicazi, El Meyadin TV'ye yaptığı açıklamada Baas Partisi'ne ait hedeflenen binada tevafuken bulunan Hizbullah'ın Medya İlişkileri Sorumlusu Hüseyin Muhammed Afif'in şehit olduğunu doğrulamıştı.