  1. Türkiye
18 Kas 2024 14:07

Ankara'dan Hamas iddiasına yalanlama

Ankara'dan Hamas iddiasına yalanlama

Ankara, İsrail medyasında yer alan Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşınacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurgulayarak 'Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddiaların' gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Katar'ın İsrail-Hamas müzakerelerindeki arabuluculuk görevlerini askıya aldığını duyurmasının ardından, Hamas liderliğinin Katar'dan ayrılarak Türkiye'ye geldiği iddia edilmişti. Siyonist İsrail televizyonu KAN'ın haberinde, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin 'yakın bir zamanda' Türkiye'ye taşındığı ileri sürülmüştü. 

News ID 1921874

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