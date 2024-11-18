Ankara'dan Hamas iddiasına yalanlama

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurgulayarak 'Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddiaların' gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Katar'ın İsrail-Hamas müzakerelerindeki arabuluculuk görevlerini askıya aldığını duyurmasının ardından, Hamas liderliğinin Katar'dan ayrılarak Türkiye'ye geldiği iddia edilmişti. Siyonist İsrail televizyonu KAN'ın haberinde, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin 'yakın bir zamanda' Türkiye'ye taşındığı ileri sürülmüştü.
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