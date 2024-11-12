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12 Kas 2024 14:02

Hamas’tan İslami ülkelere ‘İsrail'e karşı ciddi adımlar atma’ çağrısı

Hamas’tan İslami ülkelere ‘İsrail'e karşı ciddi adımlar atma’ çağrısı

İslami direniş hareketi Hamas, Riyad’daki olağanüstü Arap ve İslam zirvesinin sonuç bildirgesinde alınan kararların saldırıların durdurulması için çaba gösterilmesini gerektirdiğini vurguladı.

İslami direniş hareketi Hamas, yaptığı açıklamada, dün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen olağanüstü ortak Arap-İslam zirvesinin sonuç bildirgesinde alınan kararların saldırıların durdurulması, ablukaların kaldırılması ve Filistin halkına yardım edilmesi için çaba gösterilmesini gerektirdiğini vurguladı.

Hamas, zirveden doğan iletişim grubunun, Filistin halkına yönelik boğucu ablukayı kırmak için gereken hızlı ve etkili yolları ve önlemleri bulma sorumluluğunu yerine getirmesini istedi.

Hamas ayrıca Filistin halkının Arap ve Müslüman kardeşlerinden, alınan kararların ve yapılan çağrıların derhal hayata geçirilmesini ve Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulması, yardım sağlanması ve ablukanın kaldırılması için mevcut tüm araçların etkinleştirilmesini beklediğini ifade etti.

News ID 1921717

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