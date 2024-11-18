Hamas ve Hizbullah'tan Afif'in şehadetine tepki

Hamas, Beyrut’ta düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah Sözcüsü ve Medya Sorumlusu Muhammed Afif’in şehit düşmesini şiddetle kınadı.

Hamas "İnsanlık dışı bir eylem" olarak nitelendirilen taziye mesajında "Siyonist düşmanın bu hain saldırısını lanetliyoruz. Bir medya temsilcisinin hedef alınması, direnişin güçlü sesini susturamayacak" denildi.

Açıklamanın başka bir bölümünde "İşgalci rejimin suç politikaları, özgürlük mücadelesini topraklarımızı savunma ve işgali sonlandırma hedefine ulaşmaktan alıkoyamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Hamas Afif'in, İsrail’in propagandasını ifşa ettiğine ve işgal rejiminin suçlarını deşifre ettiğine dikkat çeken açıklamasında "İsrail saldırılarının en yoğun olduğu zamanlarda direnişin sesi olarak dünyaya meydan okuyan bir isim" olarak tanımladı.

Hizbullah: Afif, medya cephesinde direnişin sesi ve mücadelenin öncülerindendi

Hizbullah da yayımladığı taziye mesajında Muhammed Afif’in kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Açıklamada, “Muhammed Afif en-Nebulsi'yi Siyonist düşmanın hain saldırısında kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Afif, medya cephesinde direnişin sesi ve mücadelenin öncülerindendi" ifadeleri kullanıldı. Afif'in, İsrail’in medya propagandasına karşı durarak direnişin sesini tüm dünyaya ulaştırdığı belirtilen açıklamada, onun kararlı duruşuyla hem direnişin haklılığını hem de sahadaki gerçekleri etkili bir şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.