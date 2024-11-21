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21 Kas 2024 21:49

Irakçi'den İran karşıtı kararın onaylanması konusunda uyarı

Irakçi'den İran karşıtı kararın onaylanması konusunda uyarı

İran Dışişleei Bakanı Seyyid Abbas Irakçi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararın onaylanması konusunda uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerin devamında bugün de Gana, Mısır, Ermenistan, Tayland dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmede Guvernörler Kurulu'na üye ülkelerin bu karara karşı çıkmakarını ve Guvernörler Konseyi'nin kendi siyasi çıkarlarını koruyacak bir platform haline getirilmesinin engellenmesini talep etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Marino Grossi'nin İran ziyaretini hatırlatan Irakçi "İran'a karşı kararın çıkması taktirde İran'ın karşı önlemleriyle karşılanacak"dedi.

News ID 1921965

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