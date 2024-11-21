Tahran'dan BM Genel Kurulu'nun üçüncü komitesinin İran karşıtı kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, BM Genel Kurulu'nun üçüncü komitesinde İran karşıtı kararın insan hakları bahanesiyle onaylanmasını ikiyüzlü bir eylem ve insan hakları konusunu gayri meşru siyasi amaçlar için kullanılmasının açık bir örneği olduğunu söyledi.

Komitenin kararını kınayan Sözcü Bekayi, bu kararın Kanada, Amerika, Almanya, İngiltere ve insan haklarını ihlal eden, Siyonist rejimin suç ortakları arasında yer alan diğer bazı Batılı ülkeler tarafından tasarlanması, insan hakları kavramının değersizleştirildiğinin ve siyasi baskılar için bir araç olarak kullanıldığının açık bir işareti olduğunu belirtti.

İran, insan haklarını korumak ve geliştirmek için her türlü adımı atmaktan çekinmeyeceğini ve söz konusu kararın hazırlanmasında ve onaylanmasında ırkçı İsrail rejiminin kurucu ortağı olduğunu söyleyen Bekayi, Bu karar Batılılar için büyük bir siyasi ve ahlaki skandal ve insan hakları kavramının değersizleştirilmesinin ve uluslararası kurumların var oluş felsefesinin anlamsızlığının göstergesidir” dedi.

İran’ın, Anayasada yer alan temel politikalara dayanan demokratik bir sistemin temeli olarak kendisini insan haklarını korumak ve geliştirmek, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek, insan hakları mekanizmalarıyla yapıcı etkileşimde bulunmakla yükümlü gördüğüne dikkat çeken Bekayi, uluslararası kurumları ile işbirliği yapmaya devam edeceğine vurgu yaptı.