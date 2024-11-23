İranlı büyükelçi: Kazan'daki İranlı öğrencilerin durumu takip ediliyor

İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya'nın Kazan kentinde Dışişleri Bakanı tarafından tutuklanan iki İranlı öğrencinin son durumuna ilişkin X sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda "İran'ın Kazan Başkonsolosu Davud Mirzahani ile yaptığım görüşmede, Kazan'da İranlı öğrencilere yönelik kötü davranışın takibi ve son durumu hakkında yakından bilgi sahibi oldum. Mirzahani'nin açıklamasına göre, tutuklanan İranlı öğrenciler serbest bırakıldı ve öğrencilerin, gözlerinin kenarındaki hafif morluk dışında fiziksel olarak iyi durumda." ifadelerine yer verildi.

Celali ayrıca yetkililerin saha soruşturmasının başlatılacağına ve olayın failleriyle ilgilenileceğine dair güvence verdiklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi'nin konuyu takip ettiğini belirten Celali "İranlı öğrencilere vize verilmesi durumu da ele alındı." ifadesini kullandı.

22 Kasım cuma günü sabah saatlerde, aralarında Özbekistan, Çin, İran, Türkmenistan'ın da bulunduğu farklı ülkelerden Kazan Federal Üniversitesi'nde okuyan çok sayıda öğrenci, Öğrenci vizelerini yenilemek için ilgili üniversitenin “Vize Yenileme Merkezi”ne başvuru yaptılar. Bazı öğrencilerin birbirleriyle tartışması ve merkezin güvenliğinin alarm sistemini devreye sokması üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polisin varlığı ve İranlı öğrencilerin ısrarı, tartışmanın devam etmesine ve öğrencilerin polis tarafından insanlık dışı ve profesyonellik dışı darp edilmesine neden oldu. Olayın ardından 2 İranlı öğrenci tutuklandı.