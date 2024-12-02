Trump, dünürünü Ortadoğu danışmanı olarak atadı

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızı Tiffany’nin kayınpederi Lübnanlı milyarder işadamı Massad Boulos’u Ortadoğu ve Arap dünyası danışmanlığına getirdi.

Trump, Boulos için “Ortadoğu’da barışın yılmaz savunucusu” dedi.

Boulos, gayrimenkul yatırımcısı Steve Witkoff ile birlikte çalışacak. Witkoff daha önce bölgeye özel temsilci olarak atandı.

Massad Boulos kimdir?

Boulos, Lübnan’ın Kfar Akka kentinde Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Genç yaşta Texas’a taşındı. Houston Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. Ailesinin Nijerya’daki otomotiv şirketinin başına geçti. SCOA Motors ve Boulos Enterprises şirketleri Nijerya’da motosiklet ve araç pazarında lider konumda.