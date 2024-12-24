Bugün Aliyev'in doğum günü: Putin kutladı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e doğum günü vesilesiyle bir telgraf gönderdi.

Putin, 63 yaşına giren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı.

"Sizin yönetiminizde dost Azerbaycan sosyo-ekonomik kalkınma yolunda emin bir şekilde ilerliyor, uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor" diyen Putin, Aliyev'in Rusya ve Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin inşası ve güçlendirilmesine yaptığı katkıyı değerlendirmenin zor olduğunun altını çizdi.

İki ülke arasındaki iyi yoldaşlık ilişkilerine değer verdiklerini vurgulayan Putin, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konulardaki yakın ortak çalışmaların sürmesinden memnuniyet duyacağını kaydetti.

Aliyev'in doğum gününü kutlayan Putin, Azerbaycan liderine sağlık, mutluluk ve refah temennisinde bulunup ailesine kalbi selamlarını iletmesini istedi.