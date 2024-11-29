İran, Süleymaniye Kitap Fuarı'na katıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinde bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı, 28 Kasım 2024 Perşembe günü 200'ün üzerinde yayınevinin katılımıyla başladı.

Fuarın Pazarlama Direktörü Gulan Mirvan, yaptığı açıklamada, bu fuarın Süleymaniye’de Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ve IKBY Kültür Bakanlığının gözetiminde düzenlendiğini belirtti.

Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı’nın 200'ün üzerinde yayınevinin katılımıyla başladığını kaydeden Mirvan, bu yıl 2 binden fazlasının ilk kez yayınlandığı 40 bin kitabın fuarda sergilendiğini aktardı.

Fuara Türkiye, İran, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Kuveyt, Suudi Arabistan, Danimarka ve daha birçok ülkeden yayınevleri de katılıyor.

Fuar, 8 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek ve her gün sabah 10.00'dan akşam 18.00’e kadar okuyucuları ve ziyaretçileri ağırlayacak.