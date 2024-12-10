Moskova’da Farsça şiir gecesi: İran-Rusya kültürel köprüsü

Farsça Şiir Gecesi, İran’ın edebi ve müzik mirasını odak noktası alarak Moskova’daki BRICS Plus Medya Merkezi’nde düzenlendi.

Bu etkinlik, BRICS Uluslararası TV BRICS, İran’ın Moskova Kültür Ataşeliği ve Rodomino Yabancı Edebiyat Devlet Kütüphanesi’nin işbirliğiyle gerçekleşti ve iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmeyi hedefledi.

Programda İran hakkında bir video gösterimi, edebiyat, müzik ve Farsça çeviri alanlarında eğitimci konuşmalar yer aldı. Ayrıca, ünlü İranlı şairlerden Saadi’nin “Bustan” ve “Gülistan” gibi eserlerinden bölümler, katılımcılara okundu.

İnsani faaliyetlerin karşılıklı işbirliğini pekiştirmedeki önemine vurgu yapan İran'ın Rusya Federasyonu Kültür Ataşesi Mesud Ahmedvend,“Kültürel etkileşim, diğer alanlardaki ortaklığın temelidir. İran ve Rusya arasındaki ilişkiler BRICS çerçevesinde gelişti ve Farsça Şiir Gecesi gibi etkinlikler, iki halk arasında daha iyi bir anlayışa katkı sağlıyor.” dedi.

İran’ın kültürünü yurtdışında tanıtma çabalarını öven Rusya’daki Devlet Yabancı Diller Üniversitesi Farsça Bölümü Başkanı Maria Gan, “Komşu kültürlerle tanışmak, derin bilgiye ya da dile hakimiyet olmadan da kalıcı ilişkiler kurmamıza olanak tanır.” ifadesinde bulundu.

TV BRICS'in Güney Asya ve Orta Doğu Ülkeleri ile İşbirliği Bölümü Başkanı Aleksandra Borman ise, “Farsça Şiir Gecesi, İran ve Rusya arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik başlattığımız yeni bir adım. Bu etkinlik, iki ülke arasındaki ortak değerleri ve İran kültürünün benzersiz özelliklerini sergileme fırsatı sundu.” şeklinde konuştu.

Bu etkinlik, İran ve Rusya arasında kültürel etkileşimi artırma ve karşılıklı farkındalık oluşturma çabalarının bir sembolü oldu.