  1. İran
17 Ara 2024 09:57

İran ve Kuveyt arasında 6. Konsolosluk Toplantısı gerçekleştirildi

İran ve Kuveyt arasında 6. Konsolosluk Toplantısı gerçekleştirildi

İran ile Kuveyt arasında 6. Konsolosluk Ortak Komisyon Toplantısı, Tahran’da iki ülkenin dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Meclis ve İranlıların İşleri Konsolosluk Yardımcısı, İran ile Kuveyt arasında 6. Konsolosluk Ortak Komisyon Toplantısının iki ülke dışişleri bakanlıklarının yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vehid Celalzadeh sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, İran ve Kuveyt’in 6. Konsolosluk Ortak Komisyon Toplantısının, Pazartesi günü Tahran’da düzenlendiğini belirtti.

Vehid Celalzadeh toplantıya Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Yardımcısı Aryalay Aziz el-Dıhani'nin katıldığını bildirdi.

Celalzadeh, daha önce 12 Kasım’da Türkiye’ye ve 27 Kasım’da Irak’a gerçekleştirdiği ziyaretlerde bu ülkelerle de ikili konsolosluk toplantılarına katılmıştı.

News ID 1922635

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