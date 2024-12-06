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6 Ara 2024 10:22

İsrail, Lübnan'ın Suriye'ye açılan sınır kapılarını bombaladı

İsrail, Lübnan'ın Suriye'ye açılan sınır kapılarını bombaladı

Siyonist rejimin savaş uçakları bugün Lübnan'ın Suriye'ye açılan sınır kapılarını bombaladı.

Rusiya Al-Yaum’a göre, Suriyeli kaynaklar, Siyonist rejim savaş uçaklarının Lübnan’ın Suriye’ye açılan sınır kapısına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Al Vatan gazetesi Siyonist rejim savaş uçaklarının Lübnan’ın Suriye ile olan Cusiyye sınır kapısını vurduğunu duyurdu.

Al Mayadin muhabiri, Cusiyye sınır kapısının İsrail saldırısınına ardından hizmet dışı bırakıldığını belirtti.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh ise Siyonist rejimin Cusiyye ve Arizah sınır kapılarını bombaladığını bildirdi.

News ID 1922336

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