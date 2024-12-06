ABD, İran’a karşı yükümlülüklerine bağlı değil

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Kazım Sıddıki'nin imamlığında eda edildi.

Ayetullah Sıddıki, İran Dışişleri Bakanı Irakçi’nin Suriye ve Türkiye ziyaretine değinerek, “Dışişleri Bakanı bu gezilerde İran’ın her zaman direniş cephesinin ve Suriye’nin yanında olduğunu ilan etti” dedi.

ABD’nin, İran'la müzakere yapma yetkisini kaybettiğini belirten Ayetullah Sıddıki, “ABD müzakere etmiyor aksine taviz almak istiyor. Rehinelerin serbest bırakılması konusunda ise taahhütlerini yerine getirmediler. Lübnan'daki rehinelerin serbest bırakılması konusunda İran'ın arabuluculuğunda mallarımızı bize iade etmeleri gerekiyordu ama yapmadılar. Nükleer anlaşmayı yırtıp taahhüt çemberinden çekildiler” ifadesini kullandı.

Ayetullah Sıddıki, “Mü'min aynı delikten iki defa ısırılmaz. ABD ile müzakerelerde hiçbir zaman ileriye doğru bir adım atmadık. ABD’liler İran’a karşı yükümlülüklerinde kendilerini uluslararası yasa ve düzenlemelere bağlı görmüyorlar. Bunlar eşkıyadır, isyankardır ve onların mantığı şiddettir. Kendilerinden zayıf olan bütün milletlerden taviz istiyorlar” ifadelerinde bulundu.