Uluslararası toplum Siyonist rejimi durdurmak için ayağa kalkmalı

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, İran’ın Suriye’deki varlığı hakında, “Suriye'ye iki hedefle girdik. Amaçlardan biri kutsal türbeleri korumaktı. Çünkü IŞİD kutsal mekanları yok etme niyetindeydi. İkinci hedefimiz ise bölgede güvenlik sağlamaktı” dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin “IŞİD bir güvensizlik bombasıdır” ifadesine atıftan bulunan Ayetullah Hatemi, "Kutsal türbe savunucuları şehitlerinin kanından yeni direnişler doğarak işgalcileri Suriye’den çıkaracak" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi, Arap Birliği'ne, bölge ülkelerine, Suudi Arabistan'a, Mısır'a ve Ürdün'e hitap olarak, “Siyonist rejimin Suriye'nin tüm altyapısını daha fazla işgal etmek ve yok etmek için suriye’deki durumdan yararlandığını açıkça söylüyorum. Siyonist rejimin hedefi Nil'den Fırat'a kadar uzanmaktı. İktidara gelirse size doğru gelecektir. Çok geç olmadan bu kuduz köpeği durdurun” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hatemi, uluslararası toplumun bu rejimi durdurmak için ayağa kalkması gerektiğini vurguladı.