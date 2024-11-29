İran ile baskı ve tehdit yoluyla müzakerelere girilmesi mümkün değildir

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabiferd, bugün Cuma namazı hutbesinde yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, İran ile Avrupa ilişkilerine ilişkin olarak, “İslam Devrimi'nin zaferinden bu yana İran ile Avrupa arasındaki ilişkiler birçok iniş-çıkışlar yaşadı. Bugün Avrupa Birliği bağımsız bir siyasi kişiliğe sahip değil, Avrupa çıkarları ABD’nin aşırı isteklerinin kurbanı olmuş, diğer yandan Batı Asya bölgesindeki sorumsuz politikalar kırk yıl boyunca istikrarlı ilişkilerin oluşmasının nedenlerinden biri olmuştur” dedi.

Avrupa Birliği'nin Arap ülkeleriyle ortak bildiri yayınlamasındaki alışılmadık ve düşmanca eyleminin ve ABD ve Avrupa troykasının baskısıyla UAEA Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı a kararın çıkaılmasının yeni koşulların oluşmasına neden olduğunu belirten Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, “Bu mantıksız tedbirler, İran İslam Cumhuriyeti'nin mantıklı yanıtıyla karşılaştı. Nükleer alanda doğru kararlar alındı. Batı Asya'nın bölgesel ve stratejik sorunları, İran'ın çıkarları ve konumu dikkate alınmadan asla çözülmeyecektir” ifadelerinde bulundu.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, İran'la baskı ve tehdit yoluyla müzakerelere girilmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Batı, karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog ve anlaşmaya varma olanağını sağlayabilir ve İran, prestij ve otoritesi süresince bilimsel ve dürüst diyaloglara hazır olmuştur” ifadesini kullandı.

Lübnan’ın zaferinden dolayı bu ülkenin milleti, hükümeti, meclisi ve silahlı kuvvetlerini tebrik eden Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, “İran, tüm iniş ve çıkışlarda Lübnan milletinin yanında olmaktan gurur duymaktadır ve bu zafer, Siyonist makinenin başarısızlığını bir kez daha göstermiştir, Hizbullah ile anlaşma İsrail'in tamamen yenilgisi anlamına gelmektedir. Bugün düşmana diz çöktüren şey Hizbullah'ın gücü ve direniş cephesidir” diye konuştu.