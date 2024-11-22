Cuma namazı imamları, UAEA Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararını kınadı

Ülke genelindeki cuma imamları, bugünkü Cuma namazı hutbelerinde, 3 Avrupa ülkesinin düşmanca eylemlerini ve UAEA Yönetim Kurulu'nun eylemsizliğini kınayarak, İran'ın bu karara kesin yanıt vermesini talep etti.

Dışişleri Bakanlığı ve Atom Enerjisi Kurumu'nun tam zamanında tepki vermesine teşekkür eden Cuma namzı imamları hükümetten nükleer endüstrinin geliştirilmesi ve yeni nesil santrifüjlerin devreye alınması konusunda pratik önlemler almasını, UAEA Yönetim Kurulu'nun eylemsizliğine karşı adım atılmasını talep etti.

Ne olmuştu?

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’na ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından sunulan İran karşıtı karar tasarısı yapılan oylamayla kabul edildi.