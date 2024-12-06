BM: Suriye'de 1,5 milyon kişi yerinden olabilir

Reuters haber ajansının aktardığına göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dünya Gıda Programı (WFP) Acil Durumlar Koordinasyon Direktörü Samer Abdel Jaber, Suriye'de yeniden tırmanan çatışma ve şiddet olayları sebebiyle geçen ayın sonundan bu yana 280 bin kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Abdel Jaber, "Durum (aynı şekilde) devam ederse, toplam olarak yaklaşık 1,5 milyon kişinin yerinden edilmesini ve desteğimize ihtiyaç duymasını bekliyoruz" diye konuştu.

Suriye'deki durumun çatışmaların tırmandığı son dönem öncesinde de çok kolay olmadığını ifade eden Abdel Jaber, "Bu sebeple de finansmana acil ihtiyaç duyulduğunu vurguluyoruz" dedi.