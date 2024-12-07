Terörle mücadele ettiğini iddia eden ülkeler teröristlere destek veriyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Al-Sharqiya'ya verdiği röportajda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin sadece bu ülkeyle sınırlı kalmayacağını belirterek, "Terör ve Suriye'deki gelişmeler Irak'ın güvenliğini de tehdit ediyor. Gazze'den sonra Lübnan'a, oradan da Suriye'ye geldiler ve bunun Suriye'de duracağını düşünmüyorum, tüm bölge tehdit altında." dedi.

Tüm bu hızlı gelişmelerin arkasında ABD'nin ve İsrail rejiminden kaynaklanan düşünce olduğunu kaydeden Irakçi, "Öncesinde tehditler Siyonist rejimle sınırlıyken, artık tekfirci terör gruplarının tehdidi de artmış olup, Suriye'deki bu silahlı grupların Birleşmiş Milletler tarafından tanınıp terör örgütü olarak tanıtılması dikkat çekicidir. Ama artık terörle mücadele ettiğini iddia eden ülkeler ya sessiz kalıyor ya da teröristlere destek veriyor." ifasedini kullandı.

Irakçi ayrıca, "Maalesef terörün iki türü var gibi görünüyor, iyi ve kötü, amaçlarına uygunsa desteklerler, çıkarlarına aykırıysa mücadele ederler." şeklinde konuştu.

Bakan Irakçi "Suriye'de gelişmeler çok hızlı ve El-Bukemal'deki gelişmeler Suriye'deki durumu daha da karmaşık hale getiriyor, özellikle de SDG'nin eylemleri olduğu için, durumun daha da karmaşıklaşacağını ve çözülmesinin daha zor olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Irakçi "Ama direniş tek bir yolla sınırlı değil, direnmenin farklı yolları da var. Direnişin son yıllardaki özelliği pek çok seçeneği kendisine kullanmış olmasıdır. Bir geçidi kapatmanın pek bir etkisi olacağını düşünmüyorum ve direniş grupları ne yapacaklarını biliyor." diye kaydetti.

