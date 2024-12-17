Çin ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

Şıncou-19 taykonot ekibi Çin'in istasyon dışı ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre taykonotlar Cay Suci ve Song Lingdong, ekibin istasyon dışı ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. İstasyonda kalan taykonot Vang Haozı ise uzay yürüyüşüne içeriden destek verdi.

Uzay yürüyüşü 9 saat sürerken taykonotların yer kontrollerini, robot kolla uzay istasyonu kalkanlarının kurulumunu ve araç dışı donanımlarının kontrolünü yaptığı belirtildi. Şıncou-19 taykonot ekibi ilk araç dışı yürüyüşünü başarıyla tamamlarken 18'inci uzay yürüyüşü olarak tarihe geçti.