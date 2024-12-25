Azerbaycan'a ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Yetkililer Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta hayatta kalanlar olduğunu açıkladı.

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.

İlk bilgilere göre uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu.

Yetkililer, Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta 25 kişinin sağ kurtulduğunu, durumlarının ağır olduğunu açıkladı.

Yolcuların 37'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, 6'sının Kazakistan ve 3'ünün Kırgızistan vatandaşı olduğu açıklandı.