  1. Azerbaycan
25 Ara 2024 11:00

Azerbaycan'a ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü

Azerbaycan'a ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kentinde düştüğü açıklandı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Yetkililer Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta hayatta kalanlar olduğunu açıkladı.

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.

İlk bilgilere göre uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu.

Yetkililer, Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta 25 kişinin sağ kurtulduğunu, durumlarının ağır olduğunu açıkladı.

Yolcuların 37'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, 6'sının Kazakistan ve 3'ünün Kırgızistan vatandaşı olduğu açıklandı.

News ID 1922830

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler