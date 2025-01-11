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11 Oca 2025 11:18

Kolombiya ve Kenya'da uçak kazaları

Kolombiya ve Kenya'da uçak kazaları

Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde ve Kenya'nın kuzeyindeki Malindi kasabasında meydana gelen uçak kazasında sırasıyla 5 ve 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya Antioquia Valisi Eugenio Prieto’nun yaptığı açıklamaya göre, Antioquia bölgesindeki kırsal alanda 8 Ocak'ta meydana gelen uçak kazasında, 10 yolcudan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Prieto, kazadan dolayı derin üzüntü duyduklarını ve kaybolan diğer 5 cesedin de kısa süre içinde bulunacağını söyledi.

Öte yandan Kenya'nın kuzey sahilindeki Malindi kasabasında da bir uçak yol kenarına düştü. Yetkililerden yapılan açıklamada, Cessna 172 model uçağın, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Wilson Havaalanı'na gitmek üzere Malindi Havaalanı'ndan havalandığı ve kısa süre sonra mekanik sorunlar yaşadığı belirtildi.

News ID 1923304

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