Kolombiya ve Kenya'da uçak kazaları

Kolombiya Antioquia Valisi Eugenio Prieto’nun yaptığı açıklamaya göre, Antioquia bölgesindeki kırsal alanda 8 Ocak'ta meydana gelen uçak kazasında, 10 yolcudan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Prieto, kazadan dolayı derin üzüntü duyduklarını ve kaybolan diğer 5 cesedin de kısa süre içinde bulunacağını söyledi.

Öte yandan Kenya'nın kuzey sahilindeki Malindi kasabasında da bir uçak yol kenarına düştü. Yetkililerden yapılan açıklamada, Cessna 172 model uçağın, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Wilson Havaalanı'na gitmek üzere Malindi Havaalanı'ndan havalandığı ve kısa süre sonra mekanik sorunlar yaşadığı belirtildi.