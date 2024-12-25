  1. İran
25 Ara 2024 13:54

Pezeşkiyan'dan Azerbaycan’a taziye mesajı

Pezeşkiyan'dan Azerbaycan’a taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Azerbaycan’da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ve Azerbaycan halkına taziye mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Azerbaycan’da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ve Azerbaycan halkına taziye mesajı gönderdi.

“Ülkenize ait uçağın düşmesi sonucu yaşanan trajik haber derin bir üzüntüye neden oldu. Değerli Azerbaycan halkına, özellikle de  kazada hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenler için Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret, yaralılar için ise acil şifalar niyaz ediyorum.”

Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağında bulunan 72 kişiden 25'inin kurtulduğu bildirilmişti.

News ID 1922837

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