HTŞ lideri Colani'den ''İran'' açıklaması

Terör örgütü El-Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta İran hakkında açıklamada bulundu.

Colani, yeni Suriye hükümetinin, İran İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere bölgedeki büyük ülkelerle ilişkilerini kesmeyeceğini belirterek, ''Şam ile Tahran arasındaki diplomatik ilişkiler devletlerin toprak bütünlüğünün korunması, ulusal egemenliğe saygı ve iç işlerine karışmama ilkelerine dayanmalı.'' dedi.