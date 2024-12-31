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31 Ara 2024 14:04

HTŞ lideri Colani'den ''İran'' açıklaması

HTŞ lideri Colani'den ''İran'' açıklaması

Terör örgütü El-Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, İran hakkında yeni açıklamada bulundu.

Terör örgütü El-Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta İran hakkında açıklamada bulundu.

Colani, yeni Suriye hükümetinin, İran İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere bölgedeki büyük ülkelerle ilişkilerini kesmeyeceğini belirterek, ''Şam ile Tahran arasındaki diplomatik ilişkiler devletlerin toprak bütünlüğünün korunması, ulusal egemenliğe saygı ve iç işlerine karışmama ilkelerine dayanmalı.'' dedi.

News ID 1922986

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