Bahreyn ve İran diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya hazırlanıyor

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İran ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması için gerekli yasal çerçevelerin oluşturulması konusunda İran Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyonun sürdüğünü duyurdu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, dış politikada egemenlik ve ulusal çıkarları koruma, iyi komşuluk ilkelerine bağlılık ve karşılıklı saygı ile diyalog temelinde iş birliğini geliştirme yaklaşımını benimsediğini vurguladı.

El-Eyyam'a göre, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İran ile ilişkilerin yeniden başlaması için karşılıklı ziyaretlerin önemli bir rol oynadığını belirtti.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halif'nin talimatları ve Veliaht Prens Salman bin Hamad Al Halife'nin takibiyle iki ülke arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Bakanlık, diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının bölgesel istikrarı güçlendirmek ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için önemli olduğunu ifade etti.

Açıklamada, uluslararası ilişkilerin temel ilkelerine ve iyi komşuluk kurallarına bağlı kalınmasının gerekliliğine dikkat çekildi.