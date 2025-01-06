Colani rejiminden bir heyet BAE'de

Katar ziyaretini tamamlayan Colani rejiminin Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani, Savunma Bakanı Murehef Ebukasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hutab’dan oluşan heyet, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etti.

Colani heteyi bu ziyaret kapsamında BAE yetkilileriyle ikili ilişkileri güçlendirmenin ve iki ülke arasındaki koordinasyonu daha da artırmanın yollarını ele alacak.

Daha önce Suudi Arabistan ve Ürdün’e giden El-Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile Suriye’deki gelişmeler ve geçiş sürecindeki zorluklarla mücadele konusunda görüşmüştü.