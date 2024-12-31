ABD heyeti yeniden Şam’a gitti

ABD'nin Suriye Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'li heyetin Şam'da geçici hükümet yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre toplantıda, ülkedeki güvenlik ve siyasi durumla ilgili önemli meseleler ele alındı.

Öte yandan ABD merkezli haber ajansı Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, ABD'li diplomat Daniel Rubinstein'ın, Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile Şam'da görüştüğünü açıkladı.

Daha önce ABD'nin Şam Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcı Barbara Leaf başkanlığındaki heyetin, HTŞ yetkilileriyle bir araya geldiğini duyurmuştu.

Washington bu ziyaretin ardından BM'nin terör listesinde bulunan HTŞ'nin lideri Colani'nin yakalanması için konulan 10 milyon dolarlık (351,86 milyon Türk Lirası) ödülü kaldırmıştı.