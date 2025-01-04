Çekya, Şam'daki büyükelçiliğini açtı

Çekya, 2012'den bu yana ABD'yi Suriye'de temsil eden başkent Şam'daki büyükelçiliğini Beşar Esad hükümetinin düşmesinden bir ay sonra yeniden açtı.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky perşembe akşamı yaptığı açıklamada “Büyükelçiliğimizin faaliyetlerini Noel döneminde yeniden başlattık” dedi.

“ABD ile ilgili işlerden sorumlu bölümün başkanı geri döndü” diyen Lipavsky, Blinken'ın kendisini arayarak “hizmeti sürdüreceğimizden emin olmak istediğini” belirtti.

Çekya, iç savaş nedeniyle birçok ülkenin büyükelçiliklerini kapatmasının ardından ABD ve diğer Batılı ülkeleri Suriye'de temsil ediyor.