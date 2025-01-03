Almanya ve Fransa dışişleri bakanları Suriye'de

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanlarının bugün Suriye’nin başkenti Şam’I ziyaret ettiği duyuruldu

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, iki ülke dışişleri bakanlarının Ahmed El Şara (Colani) ile görüşeceği bildirildi.-

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, müzakerelerin odak noktasının, tüm Suriyelilerin haklarını güvence altına alacak şekilde barışçıl bir iktidar devrinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak olduğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Suriye'deki görüşmelerinin terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarın sağlanmasına dayandığını açıkladı.