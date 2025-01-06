2 AB ülkesi Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açtı

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından 8 Aralık 2024'te kapatılan Şam Büyükelçiliği'nin yeniden hizmete girdiğini söyledi.

Lipavsky, "Noel ve yılbaşı tatillerinde Suriye'deki büyükelçiliğimizi yeniden hizmete açtık. Kısa süre önceki kritik günlerde diplomatik misyonumuzu tamamen kapatmak, hatta tahliye etmek zorunda kalmıştık" dedi.

Lipavsky, büyükelçiliğin güvenlikten sorumlu teknik personelinin yanı sıra diplomatik temsilcilikte ABD ve AB ülkelerinin de çıkarları temsil edildiğinden, Amerikan vatandaşlarının Suriye'de kalışıyla ilgili konularla ilgilenen Dışişleri Bakanlığı daire başkanının da Şam'da göreve başladığının belirtti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, ülkesinin Şam Büyükelçiliği'nin çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Szijjarto, "Son haftalarda dünyanın dikkati büyük ölçüde Suriye'deki olaylara çevrildi. Şu ana itibarıyla silahlı çatışmalar duruldu ve sahadaki güvenlik koşulları istikrara kavuştu. Bu nedenle Şam'daki Macaristan Büyükelçiliği'ni yeniden açmaya karar verdik" dedi.



