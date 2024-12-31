Almanya'da yine bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi yoldan geçenlere rastgele bıçakla saldırdı. Olay başkentin batısındaki Quedlinburger Caddesi üzerinde, bir süpermarket önünde meydana geldi.

Saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, görgü tanıkları tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynakları saldırının şu aşamada "terör veya radikal İslamcı bir eylem olarak değerlendirilmediğini" aktardı. Polis, mağdurlara veya saldırganın kimliğine dair de bir açıklama yapmadı.

Berlin'de polis teyakkuzda

Polis ve itfaiye ekipleri başkentte yeni yıl mesaisi yapıyor. Berliner Zeitung gazetesinin haberine göre yılbaşı gecesi boyunca Berlin sokaklarında 4 bin polis görev yapıyor. İtfaiye de yeni yıl sabahına kadar 1500'den fazla personelle alarm durumunda.

Pazartesi günü Berlin'in Stieffring bölgesinde bir dükkâna yapılan baskında kaçak 3 ton havai fişeğe el konulmuştu. Kentte dünden bu yana havai fişeklerin uygunsuz kullanımı sonucu en az bir sağlık görevlisi yaralandı, itfaiye ufak çaplı çok sayıda yangına müdahale etti.