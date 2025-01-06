  1. Dünya
  2. Amerika
6 Oca 2025 09:42

Kanada Başbakanı Trudeau'nun istifa edeceği iddia edildi

Kanada Başbakanı Trudeau'nun istifa edeceği iddia edildi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Habertürk'e göre, 2015'ten bu yana Kanada Başbakanı olarak görev yapan Justin Trudeau'nun istifa etmeye karar verdiği ve bunu kamuya açıklamayı düşündüğü iddia edildi. Trudeau'nun istifa edeceği yönündeki haber Kanada merkezli Globe and Mail gazetesi tarafından ortaya atıldı.

Globe and Mail, 53 yaşındaki Trudeau'nun dokuz yıllık iktidarının ardından Kanada'nın iktidardaki Liberal Partisi'nin liderliğinden istifa edeceğini duyurmasının beklendiğini yazdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Trudeau'nun istifa kararını ne zaman açıklayacağını kesin olarak bilmediklerini ancak bunun Çarşamba günü Liberal milletvekillerinin acil toplantısından önce gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

News ID 1923150

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler