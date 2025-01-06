Kanada Başbakanı Trudeau'nun istifa edeceği iddia edildi

Habertürk'e göre, 2015'ten bu yana Kanada Başbakanı olarak görev yapan Justin Trudeau'nun istifa etmeye karar verdiği ve bunu kamuya açıklamayı düşündüğü iddia edildi. Trudeau'nun istifa edeceği yönündeki haber Kanada merkezli Globe and Mail gazetesi tarafından ortaya atıldı.

Globe and Mail, 53 yaşındaki Trudeau'nun dokuz yıllık iktidarının ardından Kanada'nın iktidardaki Liberal Partisi'nin liderliğinden istifa edeceğini duyurmasının beklendiğini yazdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Trudeau'nun istifa kararını ne zaman açıklayacağını kesin olarak bilmediklerini ancak bunun Çarşamba günü Liberal milletvekillerinin acil toplantısından önce gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.