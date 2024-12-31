Kuzey Kore lideri: Rusya’yla stratejik ortaklığımızı daha da sağlamlaştıracağız

Kore Merkezi Haber Ajansı’nda (KCNA) yer alan haberde Kuzey Kore Kim Jong-un’un yeni yıl dolayısıyla dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir kutlama mesajı yolladığı ifade edildi.

Kim Jong-un mesajında, KDHC halkı ve ordusu adına tüm Rus halkı ve ordusunun yeni yılını kutladı.

Mesajında 2024 yılının KDHC ve Rusya için önemli bir anlam taşıdığına, ikili ilişkilerin daha yüksek bir düzeye çıkarıldığına işaret eden Kim Jong-un, Rusya ile birlikte kapsamlı stratejik ortaklığını daha da sağlamlaştırmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Kim Jong-un’a gönderdiği yeni yıl mesajında iki ülkenin yeni yılda mevcut dönemin tehdit ve zorluklarıyla başa çıkmada daha eşgüdümlü hareket edeceğini kaydetti.