Sudani'den İran'a kritik ziyaret... Tarihi belli oldu

Irak haber ajansı INA'ya göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani 8 Ocak Çarşamba günü İran'ı ziyaret edecek.

Sudani'nin üst düzey İran yetkilileriyle bir araya gelip iki ülkeyi ilgilendiren ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'ye göre bu ziyaret, ikili ilişkileri geliştirmek ve mevcut bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere, iki ülke arasında devam eden istişarelerin güçlendirilmesi çerçevesinde gerçekleşiyor. Söz konusu ziyaret ayrıca üst düzey İranlı yetkililerle yoğun görüşmeleri içeriyor.