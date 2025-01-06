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6 Oca 2025 10:45

İranlı büyükelçi, Kuveyt'te konsolosluk yetkilisiyle görüştü

İranlı büyükelçi, Kuveyt'te konsolosluk yetkilisiyle görüştü

İran’ın Kuveyt Büyükelçisi, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi.

İran’ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tütünçi, İran vatandaşlarının konsolosluk işlemleri ve Kuveyt’te yaşayan İranlılara ilişkin meseleleri ele almak üzere Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Başkan Yardımcısı Aziz el-Dihani ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında konsolosluk iş birliğinin güçlendirilmesi ve Kuveyt’teki İranlıların sorunlarının çözümüne yönelik adımların atılması üzerinde duruldu. Taraflar, ortak konularda yakın iş birliğinin önemini vurguladı.

News ID 1923153

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