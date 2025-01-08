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8 Oca 2025 08:24

Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum’un Pasinler ilçesinde 4.5 şiddetinde bir deprem gerçekleşti.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin saat yerel saatle 04.30'da yerin 14,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Depren sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadesi kullanıldı.

News ID 1923213

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