Sudani, Ayetullah Hamanei ile görüşecek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin bugün İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüşeceği açıklandı.

Sudani, bu sabah resmi ziyaret çerçevesinde Tahran’a geldi. Mehrabad Havalimanına iniş yapan Sudani'yi İran Ekonomi Bakanı Abdulnasır Himmati karşıladı.

Başbakan Sudani, Tahran temasları kapsamında Saadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında açıklama yapan Mesut Pezeşkiyan, Sudani ile görüşmelerinin “iyi” geçtiğini bildirerek, ikili ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği, Suriye'deki gelişmeler, bölgedeki durum ve daha birçok konuyu ele aldıklarını dile getirdi.

Irak Başbakanı Sudani'nin İran'a son ziyareti, 22 Mayıs'ta gerçekleşti.