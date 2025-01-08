İran Meclis Başkanı ile Irak Başbakanı bir araya geldi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'da bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Sudani, bu sabah resmi ziyaret çerçevesinde Tahran’a geldi. Mehrabad Havalimanına iniş yapan Sudani'yi İran Ekonomi Bakanı Abdulnasır Himmati karşıladı.

Başbakan Sudani, Tahran temasları kapsamında Saadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin ayrıca İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüşeceği belirtildi.