İranlı yetkili Paşinyan ile görüştü

Resmi temaslar kapsamında Erivan'a giden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Ermenistan Başbakani Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin ve toplumsal ve halklar arası etkileşimlerin derinliğine değinen Ahmediyan, İran'in sanayi, tarım, nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlarındaki bilimsel ve teknolojik deneyimlerini aktarmaya hazır olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki kapsamlı siyasi, ekonomik ve savunma ilişkilerinin düzeyinin artırılmasının gerekliliğini vurgulayan Ahmediyan, "Bölge dışı ve yabancı güçlerin varlığı denklemleri daha da karmaşık hale getiriyor" dedi.

Görüşmede Ermenistan Başbakanı ise Kuzey-Güney Koridoru'nda daha fazla katılım ve işbirliğinin sağlanması ve bu potansiyelin değerlendirilmesi arzusunu dile getirdi.

Paşinyan ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyara ulaşması gerektiğini söyledi.

Ahmediyan Ermenistan Ulusal Güvenlik Sekreteri Armen Grigoryan ile bir araya gelmişti.