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8 Oca 2025 13:53

İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Bakü'de

İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Bakü'de

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, güvenlik diplomasisini güçlendirmek amacıyla, Bakü’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, güvenlik diplomasisini güçlendirmek ve Güney Kafkasya bölgesi ülkeleriyle siyasi-güvenlik ilişkilerini geliştirmek amacıyla, Azerbaycan ve Ermenistan'dan gelen resmi davet üzerine Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ahmediyan, 8 Ocak Çarşamba sabahı, önceden planlanmış ziyaret kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.

Ziyaret programı çerçevesinde Ahmediyan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, siyasi, güvenlik, savunma ve ekonomik alanlardaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, enerji iş birliği, ulaşım koridorları ve Güney Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik istişarelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

News ID 1923228

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