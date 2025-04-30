İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Brezilya'da

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, BRICS Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Brezilya’ya gitti.

Ahmediyan’ın Brezilya ziyareti sırasında, BRICS üyesi ülkeler arasında güvenlik düzenlemeleri konusunda görüşmeler yapılması planlanmaktadır.

Brezilya ziyareti kapsamında ikili ve çok taraflı görüşmelerde bulunacak olan Ahmediyan ayrıca, güvenlik, siyasi ve ekonomik işbirlikleri ile Batı Asya bölgesindeki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacaktır.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.