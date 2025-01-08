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8 Oca 2025 15:23

İran Ulusal Güvenlik Sekreteri, Aliyev ile görüştü

İran Ulusal Güvenlik Sekreteri, Aliyev ile görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, gittiği Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Güvenlik diplomasisini güçlendirmek amacıyla Bakü’de bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Ali Ekber Ahmediyan, güvenlik diplomasisini güçlendirmek ve Güney Kafkasya bölgesi ülkeleriyle siyasi-güvenlik ilişkilerini geliştirmek amacıyla Azerbaycan ve Ermenistan'dan gelen resmi davet üzerine bu sabah Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ahmediyan’ın Erivan’da da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşeceği bekleniyor.

News ID 1923241

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