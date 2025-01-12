IŞİD 130 Suriye vatandaşını kaçırdı

El-Maalomah'a göre, terör örgütü IŞİD, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 130'dan fazla Suriye vatandaşını kaçırdı. Kaçırılanlar arasında bazı Suriye askerleri de bulunuyor.

IŞİD'e bağlı yayın organları, rehin alınan kişilerin görüntülerini ve videolarını yayımlayarak bu kişilerin özellikle Alevi topluluğu mensuplarından oluştuğunu duyurdu. Örgüt, rehineleri infaz etme tehdidinde bulundu.

Deyrizor ve Humus bölgelerinde gerçekleştirilen bu insan kaçırma eylemlerinin, IŞİD'in bölgedeki halk arasında korku ve paniği artırmayı amaçladığı ifade ediliyor. Uzmanlar, örgütün bu yöntemle hem maddi kazanç sağlamayı hem de nüfuzunu yeniden yaymayı hedeflediğini belirtiyor.

Suriye'de Beşar Esad hükümetinin çökmesinin ardından, IŞİD'in işlediği suçların tekrar artış gösterdiği kaydedildi.