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10 Oca 2025 23:32

Siyonist Rejim'in Suriye'deki yeni askeri faaliyetleri

Siyonist Rejim'in Suriye'deki yeni askeri faaliyetleri

Haber kaynakları, Siyonist Rejim'in Güney Suriye'de yeni askeri faaliyetlerde bulunduğunu bildirdi.

Sputnik'in haberine göre, kaynaklar, Siyonist Rejim'in Güney Suriye'de yeni askeri hareketlilik içinde olduğunu bildirdi.

Bu kaynaklar, İsrail ordusunun güney Kuneytra kırsalına asker, askeri ekipman ve tanklar gönderdiğini belirtti.

Aynı kaynaklar, işgalcilerin bölgedeki tarım arazilerini yok ettiğini de açıkladı.

Kaynaklar ayrıca Siyonist askerlerin Güney Kuneytra'da bir askeri gözetleme merkezi kurduğunu ve İsrail'e ait askeri gözetleme merkezlerinin sayısının 15'e ulaştığını ifade etti. Bu merkezlerin Batı Dera'daki Yermuk Havzası ile Kuneytra kırsalı ve bölgedeki stratejik tepe ve yüksekliklere yayıldığı bildirildi.

News ID 1923295

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