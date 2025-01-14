Yemen: Düşmanın savaş bakanlığını füzeyle hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Siyonist düşmanın savaş bakanlığını "Filistin 2" adını verdikleri süpersonik füzeyle hedef vurduklarını öne sürdü.

Düşmanın hava savunma sistemlerinin başarısız kaldığı ve süpersonik füzenin hedefe başarıyla ulaştığını ifade eden Seri, bunun son 12 saatte Siyonist hedeflere yönelik gerçekleştirdikleri üçüncü operasyon olduğunu belirtti.

Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle işgal altındaki toprakların birçok bölgesinde siren sesleri çaldı.

İşgalci ordu, Yemen'den fırlatılan füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini ileri sürdü.

Yemen güçleri Siyonistlere yönelik sık sık füze ve İHA saldırıları düzenliyor.