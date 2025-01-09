  1. Ekonomi
9 Oca 2025 10:40

Türkiye'de dolar ve avro güne nasıl başladı?

Türkiye'de dolar ve avro güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 35,3628 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 36,5009 seviyesinden güne başladı.

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı. Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı. Döviz kurları, dalgalı da olsa yükselmeyi sürdürüyor.

Dolar/TL şu anda 35,3628 seviyesinden ve Avro/TL de şu an 36,5009 seviyesinden ilerliyor.

News ID 1923254

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